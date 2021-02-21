Дональд Трамп заявив, що ніколи більше не повернеться у твітер, бо він "став нудним". Раніше у соцмережі повідомляли, що ні за яких обставин не розблокують його сторінку.

Колишній президент США зазначив, що платформа "вже не та" і мільйони людей йдуть з неї. Про це він розповів у інтерв'ю американському вебсайту Newsmax.

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Твітер cтав нудним для Трампа

Якщо подивитися на те, що коїться у твітері, то, як на мене, він став дуже нудним й мільйони людей покидають платформу. Вони йдуть, оскільки він вже не той. Ми не хочемо повертатися на твітер,

– сказав 45-й глава Штатів.

Дональд Трамп також не залишив без уваги рішення адміністрації Twitter позначати його дописи спеціальними плашками, що вказують на недостовірність опублікованої у них інформації.

Колишній американський президент назвав такі дії "огидними".

Трамп хоче запустити власний сайт

Він додав, що обмірковує можливість створення своєї сторінки в іншій соціальній мережі. Іншим варіантом спілкування з прибічниками ексглава США назвав запуск власного сайту.

Існує також можливість створення власного сайту, оскільки наша аудиторія більша, ніж у будь-кого,

– підсумував Дональд Трамп.

Війна Трампа з твітером: що відомо