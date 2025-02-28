Трамп не исключает возможности заключения сделки с Зеленским, – Reuters

В США закончилась "горячая" встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, после чего украинский глава досрочно покинул Белый дом. При этом американские чиновники говорят, что их президент не исключает договоренности с Зеленским.

Но они отмечают, что Украина должна перенести встречу как можно быстрее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Трамп почувствовал "неуважение"

Утверждается, что Трамп почувствовал "неуважение" из-за "риторики и поведения" Зеленского во время встречи в Овальном кабинете.

Трамп не исключает договоренности с Зеленским.... Но украинцы должны перенести, пока Зеленский еще в стране,

– цитирует издание американского чиновника.

Напомним, что после встречи Трампа и Зеленского, во время которой разгорелись споры, президент Украины досрочно покинул Белый дом. Утверждается, что Рубио и Волц настояли на этом.

Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и сказал ему возвращаться в США, когда изменит свою позицию.

Поэтому соглашение по ископаемым 28 февраля не будет подписано. Также отменена запланированная заранее пресс-конференция Трампа и Зеленского.