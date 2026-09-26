Трамп дал неоднозначный ответ по поводу лицензии Patriot для Украины

Дональд Трамп не подтвердил, разрешил ли он Украине производить ракеты-перехватчики Patriot для защиты от российских атак. Накануне о такой договоренности заявил Владимир Зеленский.

26 сентября журналисты CNN спросили у Трампа о сделке с Украиной по "Патриотам". Он уклонился от прямого ответа.

Разрешил ли Трамп Украине самостоятельно производить ракеты для Patriot?

Президент подтвердил, что обсуждал с Зеленским ракеты-перехватчики, однако не привел подробностей. Вместо этого он в очередной раз подчеркнул необходимость завершить войну.

Мы говорили о многих разных темах, и по многим из них была очень сильная согласие. Но знаете, что я хочу от него? Заключить соглашение. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, и хочу, чтобы Путин договорился с ним,

– сказал Трамп.

Напомним, что на этой неделе лидеры встретились в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. После встречи президент Зеленский рассказал журналистам, что Трамп принял окончательное решение о передаче Украине лицензий на производство ракет для систем ПВО Patriot.

Ракеты-перехватчики Patriot являются одними из немногих средств, способных сбивать баллистические ракеты.

Однако недавний дефицит таких ракет в мире вынудил десятки стран укреплять собственные запасы, что существенно повлияло на поставки в Украину.

Зеленский уже давно призывает США разрешить Украине самостоятельно производить ракеты-перехватчики. В июле Трамп допускал возможность такой договоренности.

На фоне нехватки Patriot Украина продолжает подвергаться масштабным российским атакам.