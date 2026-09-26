26 вересня журналісти CNN запитали у Трампа про угоду з Україною щодо Patriot. Він ухилився від прямої відповіді.

Чи дозволив Трамп Україні самій виготовляти ракети для Patriot?

Президент підтвердив, що обговорював із Зеленським ракети-перехоплювачі, однак не навів деталей. Натомість він вкотре наголосив на необхідності завершити війну.

Ми говорили про багато різних тем, і щодо багатьох із них була дуже сильна згода. Але знаєте, чого я хочу від нього? Укласти угоду. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, і хочу, щоб Путін домовився з ним,

– сказав Трамп.

Нагадаємо, що цього тижня лідери зустрілися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Після зустрічі президент Зеленський розповів журналістам, що Трамп ухвалив остаточне рішення щодо передачі Україні ліцензій на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

Ракети-перехоплювачі Patriot є одними з небагатьох засобів, здатних збивати балістичні ракети.

Однак нещодавній дефіцит таких ракет у світі змусив десятки країн посилювати власні запаси, що суттєво вплинуло на постачання для України.

Зеленський уже тривалий час закликає США дозволити Україні самостійно виробляти ракети-перехоплювачі. У липні Трамп допускав можливість такої домовленості.

На тлі нестачі Patriot Україна продовжує зазнавати масштабних російських атак.