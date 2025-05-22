Без желания Трампа ничего не будет

Этого никогда не произойдет. Этими санкциями можно пугать, но их никогда не введут. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Почему? Потому что это означало бы введение пошлин на уровне 500% на товары из Китая и Индии. Напомнить, что произошло, когда Дональд Трамп обложил пошлинами весь мир и даже пингвинов? Фондовые рынки полетели вниз, а рынок облигаций в результате заставил Трампа дать задний ход. Трамп проиграл торговую войну Китаю и отполз. Не имеет значения – пошлины 150%, или 500%. Это означает остановку торговли. Китай уже продемонстрировал Трампу, что США не могут себе такого позволить. Так решится ли Трамп повторить?

Это еще было в ситуации, когда Трамп очень хотел ввести эти пошлины. Спать не мог, так хотел. А сейчас мы имеем ситуацию, когда президент США очень не хочет вводить санкции против России. Почему он этого не хочет – это тема для отдельного разговора, а, может, даже медицинской диссертации (или расследования ФБР). Но факт есть факт – не хочет.

Если Трамп в течение месяца сдал назад из-за меньших пошлин, которых он хотел, то решится ли он ввести большие пошлины, которых он не хочет? Вопрос риторический. А без желания Трампа ничего не будет.

"Атомных" санкций точно не будет

Эти санкции могут висеть на стене как ружье. Если США осмелятся давить на Россию, если случится такое чудо в голове Трампа, если жалкость и слабость станут слишком очевидными и это будет иметь значение, то потенциальные санкции могут быть использованы как рычаг давления на Индию – одного из покупателей российской нефти. Параллельно со значительными дипломатическими усилиями в этом направлении, с попыткой продемонстрировать Индии, что лучше покупать у Саудовской Аравии, тем более они как раз значительно увеличиваю добычу.

Проблема в том, что после того, как Трамп сдал назад в торговой войне, когда моргнул первым, Индия уже не поверит, что все это по-настоящему. С Китаем даже такие разговоры невозможны – Китай продолжит покупать российскую нефть. К сожалению.

Поэтому, если вдруг политика Трампа и изменится, если даже они вновь вернутся к введению санкций, то это будут не эти "атомные" санкции, которые активно продвигает сенатор Линдси Грэм. Хотя они нам и очень нравятся.

Но значит ли это, что давить не надо? Значит ли это, что санкции не нужны? Нет. Самый большой подарок, который Трамп сделал Путину и российской экономике – дал им веру, что они могут победить и все скоро закончится. Он зажег свет в конце тоннеля, дал веру и надежду. Это очень помогает российской экономике, что уже находится под значительным давлением.

Экономика – это очень часто про ожидания и про психологию. Поэтому любые новые дополнительные санкции, даже слабые, даже символические, были бы очень полезны. Они бы ударили в первую очередь не по доходам от продажи нефти, а по вере. Забрали бы у российского бизнеса надежду, что скоро все вернется к старым добрым временам.

Но, чтобы хоть что-то произошло, должно произойти чудо. Чудо в голове Трампа. Большой вопрос, верим ли мы до сих пор в чудеса....