Без бажання Трампа нічого не буде

Цього ніколи не станеться. Цими санкціями можна лякати, але їх ніколи не введуть. Про це заявив Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

До теми США – це не одна людина: у Сенаті більше не можуть мовчати щодо Путіна

Чому? Бо це означало б введення мит на рівні 500% на товари з Китаю і Індії. Нагадати, що сталось, коли Дональд Трамп обклав митами весь світ і навіть пінгвінів? Фондові ринки полетіли вниз, а ринок облігацій в результаті змусив Трампа дати назад. Трамп програв торгівельну війну Китаю і відповз. Нема значення – мита 150%, чи 500%. Це означає зупинку торгівлі. Китай вже продемонстрував Трампу, що США не можуть собі такого дозволити. То чи наважиться Трамп повторити?

Це ще було в ситуації, коли Трамп дуже хотів ввести ці мита. Спати не міг, так хотів. А зараз ми маємо ситуацію, коли президент США дуже не хоче вводити санкції проти Росії. Чому він цього не хоче – це тема для окремої розмови, а, може, навіть медичної дисертації (чи розслідування ФБР). Але факт є фактом – не хоче.

Якщо Трамп протягом місяця здав назад через менші мита, яких він хотів, то чи наважиться він ввести більші мита, які він не хоче? Питання риторичне. А без бажання Трампа нічого не буде.

"Атомних" санкцій точно не буде

Ці санкції можуть висіти на стіні як рушниця. Якщо США наважаться тиснути на Росію, якщо станеться таке диво в голові Трампа, якщо жалюгідність і слабкість стануть занадто очевидними і це буде мати значення, то потенційні санкції можуть бути використані як важіль тиску на Індію – одного з покупців російської нафти. Паралельно зі значними дипломатичними зусиллями в цьому напрямку, з намаганням продемонструвати Індії, що краще купляти у Саудівської Аравії, тим більше вони якраз значно збільшую видобуток.

Проблема в тому, що після того, як Трамп здав назад у торгівельній війні, коли моргнув першим, Індія вже не повірить, що все це по-справжньому. З Китаєм навіть такі розмови неможливі – Китай продовжить купляти російську нафту. На жаль.

Тому, якщо раптом політика Трампа і зміниться, якщо навіть вони знов повернуться до введення санкцій, то це будуть не ці "атомні" санкції, які активно просуває сенатор Ліндсі Грем. Хоча вони нам і дуже подобаються.

Але чи означає це, що тиснути не треба? Чи означає це, що санкції не потрібні? Ні. Найбільший подарунок, який Трамп зробив Путіну і російській економіці – дав їм віру, що вони можуть перемогти і все скоро закінчиться. Він запалив світло в кінці тунелю, дав віру і надію. Це дуже допомагає російській економіці, що вже перебуває під значним тиском.

Економіка – це дуже часто про очікування і про психологію. Тому будь-які нові додаткові санкції, навіть слабкі, навіть символічні, були б дуже корисні. Вони б вдарили в першу чергу не по доходах від продажу нафти, а по вірі. Забрали б у російського бізнесу надію, що скоро все повернеться до старих добрих часів.

Але, щоб хоч щось сталось, має статися диво. Диво в голові Трампа. Велике питання, чи віримо ми досі в дива….