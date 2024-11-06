Такое мнение 24 Каналу высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что у американцев есть запрос на коренную модернизацию мировых институтов, чтобы вернуть господствующую роль Запада.

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О чем свидетельствует победа Трампа

Мировое устройство, сложившийся на сегодня, не работает на силу Запада, как это было раньше. И лучший пример этому – поведение генсека ООН Антониу Гутерреша, который приехал на саммит БРИКС в Россию, но при этом проигнорировал Глобальный саммит мира, устроенный Украиной в Швейцарии. Он дал понять, что не считает США мощной державой.

И многие американцы осознают, что правление Барака Обамы с 2008 до 2016 года и Джо Байдена с 2020 до 2024 года приводят скорее к потере позиций Соединенных Штатов, чем к получению их. Именно поэтому американское общество не захотело еще и 4 срока Обамы, то есть намекая, что если бы победила Камала Харрис, было бы продолжение этой же линии.

Есть запрос на коренную модернизацию мировых институтов, чтобы все же вернуть доминантную роль Запада. Чтобы не говорить, что надо как-то мириться, искать какой-то диалог,

– отметил Иван Ус.

Американцы хотят, чтобы США шли на, возможно, жесткие шаги, но шаги, которые бы укрепили страну. Сейчас не столько симпатия к Трампу, сколько желание авторитаризма во многих странах. Поэтому звучат такие поздравления с победой, в частности от венгерского премьера Виктора Орбана. Он считает, что Трамп олицетворяет авторитаризм.

"Но то, что казалось перед выборами и что будет после них – это, как по мне, иногда очень разные вещи", – резюмировал главный консультант Национального института стратегических исследований.

К слову, Дональд Трамп в своей победной речи похвалил Илона Маска, назвав его "новой звездой". Он отметил его вклад в предоставление Интернета пострадавшим от ураганов через технологию Starlink.