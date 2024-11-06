Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що в американців є запит на докорінну модернізацію світових інституцій, щоб повернути панівну роль Заходу.

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Про що свідчить перемога Трампа

Світовий устрій, який склався на сьогодні, не працює на силу Заходу, як це було раніше. І найкращий приклад цьому – поведінка генсека ООН Антоніу Гутерреш, який приїхав на саміт БРІКС до Росії, але при цьому проігнорував Глобальний саміт миру, влаштований Україною у Швейцарії. Він дав зрозуміти, що не вважає США потужною державою.

І багато американців усвідомлюють, що правління Барака Обами з 2008 до 2016 року та Джо Байдена з 2020 до 2024 року призводять радше до втрати позицій Сполучених Штатів, ніж до здобуття їх. Саме тому американське суспільство не захотіло ще й 4 терміну Обами, тобто натякаючи, що якби перемогла Камала Гарріс, було б продовження цієї ж лінії.

Є запит на докорінну модернізацію світових інституцій, щоб все ж таки повернути домінантну роль Заходу. Аби не казати, що треба якось миритися, шукати якийсь діалог,

– зазначив Іван Ус.

Американці хочуть, щоб США йшли на, можливо, жорсткі кроки, але кроки, які б зміцнили країну. Зараз не стільки симпатія до Трампа, скільки бажання авторитаризму в багатьох країнах. Тому звучать такі привітання з перемогою, зокрема від угорського прем'єра Віктора Орбана. Він вважає, що Трамп уособлює авторитаризм.

"Але те, що казалось перед виборами й що буде після них – це, як на мене, іноді дуже різні речі", – резюмував головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

До слова, Дональд Трамп у своїй переможній промові похвалив Ілона Маска, назвавши його "новою зіркою". Він відзначив його внесок в надання Інтернету постраждалим від ураганів через технологію Starlink.