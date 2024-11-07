В Кремле прокомментировали неоднократные заявления Дональда Трампа о его способности завершить войну в Украине за 24 часа. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
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Что известно о реакции Кремля на заявления Трампа о завершении войны
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отметил, что слова избранного президента США были гиперболизированы.
Понятно, это было определенного рода преувеличение, когда он говорил о том, что сделает это за ночь,
– сказал Песков.
Он подчеркнул, что, хотя Трамп мог иметь в виду мирный процесс, его обещания не соответствуют реалиям.
Обратите внимание! Песков также заявил, что если новая администрация США будет ориентироваться на мир, а не на продолжение конфликта, это станет лучшим вариантом по сравнению с предыдущей политикой Вашингтона.
Выборы в США 2024: последние новости
- По предварительным результатам, Дональд Трамп набрал 279 голосов, что означает его победу на выборах в президенты.
- До этого в Кремле холодно отреагировали на победу Трампа, Путин воздержался от поздравления.
- Администрация Трампа может изменить позицию России на поле боя, если предоставит Украине необходимую военную помощь, реализуя План победы.