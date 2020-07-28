Президент США Дональд Трамп бросил обвинение в сторону соцсети Twitter. По мнению хозяина Белого дома, она "раскручивает" его негативный образ.

Заявление Трампа о Твиттере

Соответствующие слова Трамп собственно и обнародовал в твиттере. Он отметил, что ему противно видеть эти так называемые "тренды" в этой соцсети, где очень много говорится о нем, но ни одного хорошего сообщения.

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Они ищут все, что только могут, делают так, чтобы найденное имело как можно худший вид, и раскручивают, пытаясь сделать это трендом. Действительно глупо, незаконно и, конечно же, очень несправедливо!

– подчеркнул Трамп.

So disgusting to watch Twitter’s so-called “Trending”, where sooo many trends are about me, and never a good one. They look for anything they can find, make it as bad as possible, and blow it up, trying to make it trend. Really ridiculous, illegal, and, of course, very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2020

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