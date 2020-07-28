Трамп обиделся на Twitter: президент США отметился гневным твитом
Президент США Дональд Трамп бросил обвинение в сторону соцсети Twitter. По мнению хозяина Белого дома, она "раскручивает" его негативный образ.
Заявление Трампа о Твиттере
Соответствующие слова Трамп собственно и обнародовал в твиттере. Он отметил, что ему противно видеть эти так называемые "тренды" в этой соцсети, где очень много говорится о нем, но ни одного хорошего сообщения.
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Они ищут все, что только могут, делают так, чтобы найденное имело как можно худший вид, и раскручивают, пытаясь сделать это трендом. Действительно глупо, незаконно и, конечно же, очень несправедливо!
– подчеркнул Трамп.
В США не разделяют политику действующего президента
- Согласно последнему опросу, 80% жителей США считают, что страна движется не в правильном направлении. Это антирекорд за все время президентства Трампа.
- Кроме того, деятельность президента поддерживают лишь 38% опрошенных. Этот показатель постепенно снижается, начиная с марта 2020 года, когда в США началась эпидемия коронавирус.
- Что касается состояния американской экономики, то положительно ее оценили 38% американцев. Для сравнения в январе 2020 года было 67%.
- А экономическую политику Трампа одобряют только 48% респондентов – в марте было 56%.