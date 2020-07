Команда Дональда Трампа опубликовала возмутительную рекламу, в которой использован кадр, снятый во время Революции Достоинства в Украине в 2014 году. По идее рекламной картинки это фото иллюстрирует хаос.

В политической рекламе в поддержку Дональда Трампа в соцсетях использовали фото времен Майдана. Как сообщает ВВС Украина со ссылкой на библиотеку рекламы фейсбук, эта публикация размещена от имени страницы Evangeliсals for Trump (Евангелисты за Трампа – 24 канал), а оплачена организацией Donald J. Trump for President, INC.

Что не так с этой рекламой

Пост, в котором говорится о поддержке переизбрания Трампа на следующих выборах, содержит фотоколлаж. Фотография с Майдана иллюстрирует "хаос и насилие" – в противовес общественной безопасности, которую якобы способен обеспечить действующий президент США.



Реклама в сообществе, поддерживающем Трампа / Скриншот

Известно, что такую рекламу начали показывать пользователям соцсетей 21 июля.

Потенциальный охват этой публикации может составить более 1 миллиона человек.

На рекламу обратили внимание американские пользователи твиттера, которые заметили, что второе фото сделано явно не в США.

На возмутительную рекламу уже реагируют в соцсетях.

Объявление Трампа, которое предупреждает о хаосе и насилии, изображает нападение протестующих на полицейского... Но это фото 2014 года из Киева, когда бандиты Януковича боролись за подавления демократического восстания,

- написал бывший советник Хиллари Клинтон Джесси Лерих.

Обратите внимание! Пока непонятно, было ли использование фото с Майдана в этой рекламе целенаправленным, или же – ошибочным.