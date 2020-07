Команда Дональда Трампа оприлюднила обурливу рекламу, в якій використаний кадр, знятий під час Революції Гідності в Україні у 2014 році. За ідеєю рекламної картинки це фото ілюструє хаос.

У політичній рекламі на підтримку Дональда Трампа в соцмережах використали фото часів Майдану. Як повідомляє ВВС Україна з посиланням на бібліотеку реклами фейсбук, ця публікація розміщена від імені сторінки Evangeliсals for Trump (Євангелісти за Трампа – 24 канал), а оплачена організацією Donald J. Trump for President, INC.

Що не так із цією рекламою

Пост, у якому йдеться про підтримку переобрання Трампа на наступних виборах, містить фотоколаж. Світлина з Майдану ілюструє "хаос і насилля" – на противагу громадській безпеці, яку нібито здатен забезпечити чинний президент США.



Реклама у спільноті, що підтримує Трампа / Скриншот

Відомо, що таку рекламу почали показувати користувачам соцмереж 21 липня.

Потенційне охоплення цієї публікації може скласти понад 1 мільйон людей.

На рекламу звернули увагу американські користувачі твіттера, які помітили, що друге фото зроблене явно не у США.

На обурливу рекламу вже реагують у соцмережах.

Оголошення Трампа, яке попереджає про хаос і насильство, зображує напад протестувальників на поліцейського… Але це фото 2014 року з Києва, коли бандити Януковича боролися за придушення демократичного повстання,

– написав ексречник Хілларі Клінтон Джессі Леріх.

Зверніть увагу! Наразі незрозуміло, чи було використання фото з Майдану у цій рекламі цілеспрямованим, а чи ж – помилковим.