Трамп образився на Twitter: президент США відзначився гнівним твітом
Президент США Дональд Трамп зробив закид у бік соцмережі Twitter. На переконання господаря Білого дому, вона "розкручує" його негативний образ.
Заява Трампа про Twitter
Відповідні слова Трамп власне і оприлюднив у твіттері. Він зауважив, що йому огибно бачити ти так звані " тренди" у цій соцмережі, де дуже багато мовиться про нього, але жодного хорошого допису.
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Вони шукають все, що тільки можуть, роблять так, щоб знайдене мало якомога гірший вигляд, і розкручують, намагаючись зробити трендом. Дійсно безглуздо, незаконно та, звичайно ж, дуже несправедливо!
– наголосив Трамп.
У США не поділяють політику чинного президента
- Згідно з останнім опитуванням, 80% жителів США вважають, що країна рухається не в правильному напрямку. Це антирекорд за весь час президентства Трампа.
- Крім того, діяльність президента підтримують лише 38% опитаних. Цей показник поступово знижується, починаючи з березня 2020 року, коли у США почалася епідемія коронавірусу.
- Щодо стану американської економіки, то позитивно її оцінили 38% американців. Для порівняння у січні 2020 року було 67%.
- А економічну політику Трампа схвалюють лише 48% респондентів – у березні було 56%.