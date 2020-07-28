Президент США Дональд Трамп зробив закид у бік соцмережі Twitter. На переконання господаря Білого дому, вона "розкручує" його негативний образ.

Заява Трампа про Twitter

Відповідні слова Трамп власне і оприлюднив у твіттері. Він зауважив, що йому огибно бачити ти так звані " тренди" у цій соцмережі, де дуже багато мовиться про нього, але жодного хорошого допису.

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Вони шукають все, що тільки можуть, роблять так, щоб знайдене мало якомога гірший вигляд, і розкручують, намагаючись зробити трендом. Дійсно безглуздо, незаконно та, звичайно ж, дуже несправедливо!

– наголосив Трамп.

So disgusting to watch Twitter’s so-called “Trending”, where sooo many trends are about me, and never a good one. They look for anything they can find, make it as bad as possible, and blow it up, trying to make it trend. Really ridiculous, illegal, and, of course, very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2020

У США не поділяють політику чинного президента

Згідно з останнім опитуванням, 80% жителів США вважають, що країна рухається не в правильному напрямку. Це антирекорд за весь час президентства Трампа.

Крім того, діяльність президента підтримують лише 38% опитаних. Цей показник поступово знижується, починаючи з березня 2020 року, коли у США почалася епідемія коронавірусу.