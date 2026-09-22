"Положите конец войне": Трамп ответил на вопрос о своем послании Путину

Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно прекратить боевые действия в Украине. Об этом американский политик заявил во время общения с журналистами, отвечая на вопрос о своем обращении к Кремлю.

Подробности сообщает Clash Report.

Что сказал Трамп Путину?

Президент США Дональд Трамп публично озвучил свою позицию относительно того, что сделает Кремль дальше.

По словам американского политика, прекращение кровопролития должно стать главным шагом для урегулирования ситуации.

"Положите конец войне", – так Трамп ответил на вопрос журналистов о том, какое именно послание он хочет передать главе Кремля.

Президент США озвучил послание Путину: смотрите видео Clash Report

Отметим, что эти слова прозвучали в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Именно там вечером 22 сентября (по киевскому времени) состоится встреча главы Белого дома и президента Украины Владимира Зеленского.

По данным источников, с американской стороны на переговорах также будут присутствовать спецпредставители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также госсекретарь США Марко Рубио. Последний, к слову, призвал Украину и Россию к энергетическому перемирию. По его мнению, это "было бы полезно".