29 декабря, 11:02
Обновлено - 11:29, 29 декабря

Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов мирного плана, пункт за пунктом, – Зеленский

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Дональд Трамп обсудил с Владимиром Путиным 20 пунктов мирного плана.
  • Владимир Зеленский отметил важность действий России, а не только заявлений.

Дональд Трамп обсудил с Владимиром Путиным 20 пунктов мирного плана. Владимир Зеленский отметил важность действий, а не только заявлений России.

Об этом сообщил президент Украины Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что известно об обсуждении плана с Россией?

Как рассказал Владимир Зеленский, Дональд Трамп проговорил каждый из 20 пунктов мирного плана с российским диктатором Владимиром Путиным. Украинский лидер также отметил то, как важно каждой стороне быть в одном контексте.

К тому же, американский президент сообщил Зеленскому после разговора, что Путин якобы "готов". В то же время, президент Украины воздержался от обнародования деталей. 

Я сказал президенту (Трампу – 24 Канал), что для нас очень важно. Это не первый раз, когда Путин что-то говорит, а делает другие дела. Для нас важно, чтобы слова совпадали с действиями, 
– сообщил президент Украины. 

Мирный план: каков прогресс после встречи в США? 