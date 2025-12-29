Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов мирного плана, пункт за пунктом, – Зеленский
- Дональд Трамп обсудил с Владимиром Путиным 20 пунктов мирного плана.
- Владимир Зеленский отметил важность действий России, а не только заявлений.
Дональд Трамп обсудил с Владимиром Путиным 20 пунктов мирного плана. Владимир Зеленский отметил важность действий, а не только заявлений России.
Об этом сообщил президент Украины Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Смотрите также Зеленский прокомментировал дедлайны мирного соглашения и вероятную встречу с россиянами
Что известно об обсуждении плана с Россией?
Как рассказал Владимир Зеленский, Дональд Трамп проговорил каждый из 20 пунктов мирного плана с российским диктатором Владимиром Путиным. Украинский лидер также отметил то, как важно каждой стороне быть в одном контексте.
К тому же, американский президент сообщил Зеленскому после разговора, что Путин якобы "готов". В то же время, президент Украины воздержался от обнародования деталей.
Я сказал президенту (Трампу – 24 Канал), что для нас очень важно. Это не первый раз, когда Путин что-то говорит, а делает другие дела. Для нас важно, чтобы слова совпадали с действиями,
– сообщил президент Украины.
Мирный план: каков прогресс после встречи в США?
После встречи лидеров Украины и США 28 декабря Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Владимиром Зеленским приблизили стороны к мирному соглашению. Кроме того, стало известно, что президенты согласовали около 95% вопросов.
Однако они не пришли к окончательному решению по территориальным вопросам, хоть и сделали шаг к его решению.
В то же время, президент Трамп заявил, что Путин не согласился на прекращение огня для проведения референдума в Украине.