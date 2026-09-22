"Это идеальный вариант": Рубио обозначил основные темы переговоров Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Нью-Йорке обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. По словам госсекретаря Марко Рубио, Вашингтон считает идеальным вариантом взаимный отказ от атак на энергоснабжение.

Об этом политик заявил в эфире телеканала Fox News.

Какие вопросы будут в центре внимания на встрече Зеленского и Трампа?

Американская сторона обеспокоена случаями, когда украинские удары затрагивают суда, связанные с США, или создают угрозы для мировых поставок нефти.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул необходимость урегулирования этого вопроса.

Мы считаем, что это была бы отличная идея – прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, при котором не будут атаковаться объекты инфраструктуры Украины, а также российские объекты, связанные с энергоснабжением. Это идеальный вариант,

– Марко Рубио, госсекретарь США.

Ранее Дональд Трамп уже поднимал этот вопрос в телефонном разговоре с украинским лидером. Издание Axios отмечало, что американский президент просил прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы из-за роста мировых цен на дизельное топливо.

Кстати, сам Рубио также призвал Россию и Украину заключить энергетическое перемирие. По мнению американского чиновника, прекращение огня в этой сфере будет способствовать защите гражданского населения и снижению напряженности.

Призывы Вашингтона и ситуация на фронте

Еще 13 сентября глава Белого дома публично призвал сосредоточиться на других военных целях и не выводить из строя объекты по производству дизельного топлива в России.

Позже он заявлял о якобы достигнутой договоренности между сторонами, однако ни Киев, ни Москва этих слов не подтвердили.

Ситуация остается напряженной, ведь украинские военные продолжают наносить удары по ключевым объектам агрессора. Напомним, ранее мы писали, что силы обороны атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне во время одной из самых масштабных атак на столицу России. Кстати, этот НПЗ полностью приостановил переработку нефти.