По словам кандидата в президенты от Республиканской партии, США предоставили Украине "почти 300 миллиардов долларов", а Европа – лишь незначительную долю от этой суммы. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель ответил Трампу во время речи в ходе встречи под эгидой Совета по иностранным делам в кулуарах Генассамблеи ООН.

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Реакция Борреля

Дипломат отметил, что после начала вторжения Европа впервые предоставила Украине военную помощь. И это не мало.

Я слышал одного из американских кандидатов, который сказал, – европейцы не выполняют свою часть. Хорошо, но все, что мы делаем для Украины – в военном, экономическом, финансовом, гуманитарном измерениях, – это больше вас (американцев – 24 Канал). Это уже более 130 миллиардов евро,

– заявил Боррель.

Чиновник признал, что военная помощь от ЕС Киеву меньше американской, и без США Украина не смогла бы оборонятся. Однако Европа предоставила стране тоже не малую сумму – 45 миллиардов евро.

Кроме того, Боррель вспомнил за политическую поддержку Украины со стороны ЕС. После начала полномасштабной войны ей был предоставлен статус страны-кандидата и перспектива членства в Евросоюзе. Сейчас сейчас ЕС оказывает Украине огромную помощь, принимая почти 5 миллионов беженцев.

К слову, Дональд Трамп Трамп заявил, что война между Россией и Украиной быстро закончится, если его изберут президентом США, иначе она может перерасти в третью мировую войну.