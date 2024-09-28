За словами кандидата у президенти від Республіканської партії, США надали Україні "майже 300 мільярдів доларів", а Європа – лише незначну частку від цієї суми. Високий представник ЄС Жозеп Боррель відповів Трампу під час промови в ході зустрічі під егідою Ради із закордонних справ в кулуарах Генасамблеї ООН.

Дивіться також Спершу ЄС, потім – НАТО: президент Фінляндії пояснив алгоритм дій для України

Реакція Борреля

Дипломат наголосив, що після початку вторгнення Європа вперше надала Україні військову допомогу. І це не мало.

Я чув одного з американських кандидатів, який сказав, – європейці не виконують свою частину. Добре, але все, що ми робимо для України – у військовому, економічному, фінансовому, гуманітарному вимірах, – це більше за вас (американців – 24 Канал). Це вже понад 130 мільярдів євро,

– заявив Боррель.

Посадовець визнав, що військова допомога від ЄС Києву менша за американську, і без США Україна не змогла б обороняится. Однак Європа надала країні теж не малу суму – 45 мільядрів євро.

Крім того, Боррель пригадав за політичну підтримку України з боку ЄС. Після початку повномасштабної війни їй було надані статус країни-кандидата та перспектива членства в Євросюзі. Наразі зараз ЄС надає Україні величезну допомогу, приймаючи майже 5 мільйонів біженців.

До слова, Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною швидко закінчиться, якщо його оберуть президентом США, інакше вона може перерости в третю світову війну.