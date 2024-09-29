Во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно прибегал к оскорблениям своей оппонентки. За это его критиковали демократы и даже его однопартийцы.

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Кто критиковал Трампа

Критику вызвала серия унизительных оскорблений бывшего президента США Трампа, в которых он назвал Харрис "умственно неполноценной" и "психически неполноценной".

Бывший губернатор Мэриленда Ларри Хоган, республиканец, который выступает против Трампа и баллотируется в Сенат США, назвал эти замечания "оскорбительными". он отметил, что это касается и Харрис, и "людей, которые действительно имеют психические расстройства".

Тем временем губернатор Иллинойса Джей Прицкер, демократ, осудил "обзывания", которые использует Трамп. По его словам, бывший президент США говорит это о себе, но пытается проецировать.