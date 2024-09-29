Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово вдавався до образ своєї опонентки. За це його критикували демократи та навіть його однопартійці.

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Хто критикував Трампа

Критику викликала серія принизливих образ колишнього президента США Трампа, в яких він назвав Гарріс "розумово неповноцінною" та "психічно неповноцінною".

Колишній губернатор Меріленду Ларрі Хоган, республіканець, який виступає проти Трампа і балотується до Сенату США, назвав ці зауваження "образливими". він зазначив, що це стосується і Гарріс, і "людей, які справді мають психічні розлади".

Тим часом губернатор Іллінойсу Джей Пріцкер, демократ, засудив "обзивання", які використовує Трамп. За його словами, колишній президент США говорить це про себе, але намагається проєктувати.