Дело в том, на фотографии плохого качества штаны Трампа имеют несколько необычный вид. Может показаться, что бывший лидер США надел их задом наперед.

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Поэтому Трампа даже начали сравнивать с популярным в США рэпером Крисом Кроссом. Кроме музыкальных достижений, он также известен тем, что носил все вещи задом наперед.

Более того, эта тема стала настолько популярной, что в Twitter даже появился хэштег #TrumpPants.

Что было не так с брюками Трампа

После публикации фотографий высокого качества все же стало понятно, что с брюками бывшего главы Белого дома все в порядке.

Пользователи соцсетей впоследствии предположили, что штаны Дональда Трампа были пошиты на заказ и просто имеют необычный крой.