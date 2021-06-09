Річ у тім, на світлині поганої якості штани Трампа мають дещо незвичний вигляд. Може скластися враження, що колишній лідер США одягнув їх задом наперед.

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Через це Трампа навіть почали порівнювати з популярним у США репером Крісом Кросом. Окрім музичних досягнень, він також відомий тим, що носив усі речі задом наперед.

Ба більше, ця тема стала настільки популярною, що в Twitter навіть з'явився хештег #TrumpPants.

Що було не так зі штанами Трампа

Після публікації фотографій високої якості все ж стало зрозуміло, що зі штанами колишнього глави Білого дому все в порядку.

Користувачі соцмереж згодом припустили, що штани Дональда Трампа були пошиті на замовлення і просто мають незвичайний крій.