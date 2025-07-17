Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для New York Post.

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Как Дональд Трамп изменил свою позицию?

Владимир Зеленский объяснил, что российский диктатор потерял время Дональда Трампа.

Я бы очень хотел, чтобы Соединенные Штаты, Конгресс и президент оказывали определенное давление на эту ситуацию с помощью санкций, и поэтому чем быстрее это будет сделано, тем лучше,

– подчеркнул глава государства.

Стоит отметить, что ранее Трамп неоднократно выражал недовольство из-за того, что Путин "водил его за нос" во время переговоров, а сам тем временем разворачивал масштабное наступление на Украину.

В интервью Зеленский сказал, что понимает эмоции Трампа: тот верил, что россияне "способны остановить войну", но на самом деле у них нет такого желания.

Сегодня президент Трамп разочарован тем, что все это оказалось ложью, что Путин просто играл с ним,

– подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 14 июля Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми тарифами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения. Такие пошлины будут введены против тех стран, которые продолжат торговать с Москвой.