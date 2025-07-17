Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для New York Post.

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Як Дональд Трамп змінив свою позицію?

Володимир Зеленський пояснив, що російський диктатор змарнував час Дональда Трампа.

Я б дуже хотів, щоб Сполучені Штати, Конгрес і президент чинили певний тиск на цю ситуацію за допомогою санкцій, і тому чим швидше це буде зроблено, тим краще,

– підкреслив глава держави.

Варто зазначити, що раніше Трамп неодноразово висловлював невдоволення через те, що Путін "водив його за ніс" під час переговорів, а сам тим часом розгортав масштабний наступ на Україну.

В інтерв'ю Зеленський сказав, що розуміє емоції Трампа: той вірив, що росіяни "здатні зупинити війну", але насправді в них немає такого бажання.

Сьогодні президент Трамп розчарований тим, що все це виявилося брехнею, що Путін просто грався з ним,

– підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 14 липня Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими тарифами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди. Такі мита будуть введені проти тих країн, які продовжать торгувати з Москвою.