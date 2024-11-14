"Списки уже есть": Трамп планирует зачистки офицеров в Пентагоне, – СМИ

Члены переходной команды избранного президента США Дональда Трампа уже формируют список военных офицеров, которых планируют уволить. В него войдут члены Объединенного комитета начальников штабов, а это может стать серьезным потрясением для Пентагона.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух информаторов, пишет 24 Канал. Отмечают, что планирование увольнений находится на ранней стадии и может меняться по мере того, как администрация Трампа будет формироваться.

Смотрите также Трамп набирает в команду ярых "ястребов": будут ли они поддерживать Украину

В частности, источник поставил под сомнения целесообразность массовых перемен в Пентагоне.

Неопределенность сохраняется и относительно потенциальной поддержки бывшим президентом Дональдом Трампом нового оборонного плана. Трамп выступал против военачальников, которые публично критиковали его. Кроме того, во время своей предвыборной кампании он высказывал намерения уволить генералов и чиновников, связанных со спорным выводом американских войск из Афганистана в 2021 году.

Списки военных офицеров

Другой источник утверждает, что новая администрация, вероятно, сосредоточится на американских офицерах, которых считают связанными с Марком Милли, бывшим председателем Объединенного комитета начальников штабов Трампа.

В недавней публикации были процитированы слова генерала Марка Милли из книги Боба Вудворда "Война", где он описывает бывшего президента Дональда Трампа как "фашиста до мозга костей". Это заявление вызвало негативную реакцию со стороны сторонников Трампа, которые обвинили Милли в нелояльности к бывшему президенту.

"Каждый человек, которого повысил и назначил Милли, уйдет", – цитирует издание источник.

Деструктивные изменения

В заявлении о потенциальных изменениях в военном руководстве США, Объединенный комитет начальников штабов, в который входят высшие офицеры армии, флота, морской пехоты, военно-воздушных сил, национальной гвардии и космических сил, остается центральным пунктом обсуждения.

Действующие и бывшие американские чиновники сомневаются в вероятности значимых изменений, поскольку такой шаг может оказаться деструктивным на фоне продолжающихся глобальных конфликтов, в частности в Украине и на Ближнем Востоке.

В частности, с в контексте бюрократии будет сложно уволить и заменить значительную часть высшего военного руководства США. Поэтому, как предположил источник, это может быть позерством со стороны союзников Трампа.

В то же время может быть, что в лагере Трампа считают, что Объединенный комитет начальников штабов должен быть сокращен из-за бюрократической избыточности.