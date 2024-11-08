Хочет перезагрузить отношения России и США: в ISW оценили, как Путин планирует влиять на Трампа

Владимир Путин планирует при президентстве Дональда Трампа перезагрузить отношения между Россией и США. Более того, российский президент хочет сделать это на своих условиях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW).

К теме "Я думаю, мы поговорим", – Трамп о перспективах контактов с Путиным

В ISW раскрыли планы Путина на президентство Трампа

Аналитики ISW заявили, что Путин пытается влиять на внешнюю политику новоизбранного президента США Дональда Трампа и добиться очередной перезагрузки отношений между Россией и США. Для этого Кремль планирует диктовать собственные условия.

Так, 7 ноября Путин выступил на 21-м ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Во время своей речи российский диктатор выступил за перезагрузку отношений между Кремлем и Белым домом. Более того, Путин намекнул, что президентская кампания Трампа якобы "выразила желание восстановить отношения с Россией и положить конец украинскому кризису". Впоследствии лидер страны-агрессора добавил, что Россия "открыта к возможности восстановления отношений с Соединенными Штатами".

Вместе с тем, Путин пытался обвинить именно США за подрыв отношений между странами. В частности, российский президент отметил, что Белый дом наложил санкции и ограничения, а также решил поддержать Киев. Впрочем, Путин "забыл" заметить, что действия США были ответом на незаконное и неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину.

Заявление Путина означает, что Россия примет любую перезагрузку отношений между США и Россией только в том случае, если Белый дом отменит санкции и ограничения и прекратит поддерживать Украину. Фактически, полностью на условиях, которые выгодны России за счет интересов США,

– резюмировали в ISW.

Аналитики добавили, что во время своего выступления Путин в очередной раз повторил шаблонный нарратив о том, что полномасштабное вторжение было спровоцировано НАТО, в очередной раз обвинил во всем Запад и исказил причины полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее представитель Путина Дмитрий Песков сейчас отношения Москвы и Вашингтона находятся на самой низкой в истории точке. Их дальнейшая судьба, мол, зависит от руководства США.