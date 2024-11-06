Новую обложку журнала с подписью "Как Дональд Трамп сделал это – снова" журналисты показали в сети X. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time.

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Как Трамп смог победить

То, как Трамп добился победы, войдет в учебники истории. К основным тезисам его кампании можно отнести слоган: "Максимизируй мужчин и удерживай женщин".

Это означает делать акцент на экономике и иммиграции и прежде всего отвлечь внимание избирателей от хаоса его первого срока. Это запреты на аборты во многих штатах, которых он добился, и атаки его сторонников на американскую демократию четыре года назад.

Возвращение Трампа в Белый дом показало политическую траекторию, которой не было за всю 250-летнюю историю США. Он покинул Белый дом как изгнанник после попыток его сторонников совершить погром в Капитолии США и многочисленных безрезультатных попыток в суде отменить свое поражение в 2020 году.

Большая часть жителей США восприняли юридические проблемы Трампа как заговор против американцев. Поэтому ему удалось избавиться от обвинительного приговора по 34 пунктам и ряда других уголовных обвинений.

Что означает приход Трампа к власти

Для половины Америки и для большей части мира второй срок Трампа выглядит как удар по демократии в США и за их пределами. Нация американцев сейчас более поляризована, чем когда-либо со времен Гражданской войны.

В конце концов, выборы – приговор американскому народу и человеку, которого он вернул к власти. (...) Трамп планомерно разрушал многие устоявшиеся в стране нормы, создав когорту лакеев, которые будут воплощать в жизнь его автократические порывы. (...) Он ничего этого не скрывал. Американский народ решил, что хочет именно этого,

– подчеркивают в Time.

Напомним, Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. Также республиканцы получили большинство в Сенате США, получив 51 место благодаря победам в Западной Вирджинии и Огайо.

Предполагается, что Республиканская партия получит большинство и в Палате представителей. Таким образом она обеспечит контроль над обеими палатами Конгресса США.