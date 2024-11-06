Нову обкладинку журналу з підписом "Як Дональд Трамп зробив це – знову" журналісти показали у мережі X. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Time.

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Як Трамп зміг перемогти

Те, як Трамп домігся перемоги, увійде у підручники історії. До основних тез його кампанії можна віднести слоган: "Максимізуй чоловіків і утримуй жінок".

Це означає робити акцент на економіці та імміграції й насамперед відвернути увагу виборців від хаосу його першого терміну. Це заборони на аборти у багатьох штатах, яких він домігся, та атаки його прихильників на американську демократію чотири роки тому.

Повернення Трампа до Білого дому показало політичну траєкторію, якої не було за усю 250-річну історію США. Він покинув Білий дім як вигнанець після спроб його прихильників вчинити погром у Капітолії США та численних безрезультатних спроб у суді скасувати свою поразку у 2020 році.

Велика частина жителів США сприйняли юридичні проблеми Трампа як змову проти американців. Відтак йому вдалося позбутися обвинувального вироку за 34 пунктами та низки інших кримінальних звинувачень.

Що означає прихід Трампа до влади

Для половини Америки та для більшої частини світу другий термін Трампа виглядає як удар по демократії в США та за їхніми межами. Нація американців зараз більш поляризована, ніж будь-коли з часів Громадянської війни.

Зрештою, вибори – вирок американському народу і людині, яку він повернув до влади. (...) Трамп планомірно руйнував багато усталених у країні норм, створивши когорту лакеїв, які втілюватимуть у життя його найавтократичніші пориви. (…) Він нічого цього не приховував. Американський народ вирішив, що хоче саме цього,

– підкреслюють у Time.

Нагадаємо, Дональд Трамп переміг на президентських перегонах у США. Також республіканці здобули більшість у Сенаті США, отримавши 51 місце завдяки перемогам у Західній Вірджинії та Огайо.

Передбачається, що Республіканська партія здобуде більшість й у Палаті представників. Таким чином вона забезпечить контроль над обома палатами Конгресу США.