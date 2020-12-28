Действующий президент США Дональд Трамп подписал "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси". Документ расширяет полномочия американского лидера для введения санкций в связи с протестами против режима в Беларуси.

В частности, президент США сможет ввести визовые санкции против любого иностранца, который принимал участие в фальсификации выборов, преследовании активистов и журналистов в Беларуси. Об этом информирует в телеграме NEXTA Live. Узнайте также Воскресный марш и десятки задержанных: протесты в Беларуси 27 декабря – фото, видео Основные пункты акта Он признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Лукашенко "избранным лидером Беларуси".

Призывает провести новые президентские и парламентские выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Предлагает освободить всех политических заключенных без всяких условий.

Поддерживает стремление белорусов к свободе вероисповедания.

Оказывает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси.

Заявляет, что США не признают включение Беларуси в Союзное государство с Россией.

Требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;

Декларирует помощь белорусским независимым СМИ и представителям IT-сектора. Обратите внимание! Одобренный Палатой представителей Конгресса США "Акт о демократии в Беларуси" представил конгрессмен Крис Смит. Он был одним из авторов документов о демократии в Беларуси в 2004, 2006 и 2011 годах.