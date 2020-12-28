Трамп подписал акт о демократии в Беларуси: что он предусматривает
Действующий президент США Дональд Трамп подписал "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси". Документ расширяет полномочия американского лидера для введения санкций в связи с протестами против режима в Беларуси.
В частности, президент США сможет ввести визовые санкции против любого иностранца, который принимал участие в фальсификации выборов, преследовании активистов и журналистов в Беларуси. Об этом информирует в телеграме NEXTA Live.
Узнайте также Воскресный марш и десятки задержанных: протесты в Беларуси 27 декабря – фото, видео
Основные пункты акта
- Он признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Лукашенко "избранным лидером Беларуси".
- Призывает провести новые президентские и парламентские выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ.
- Предлагает освободить всех политических заключенных без всяких условий.
- Поддерживает стремление белорусов к свободе вероисповедания.
- Оказывает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси.
- Заявляет, что США не признают включение Беларуси в Союзное государство с Россией.
- Требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;
- Декларирует помощь белорусским независимым СМИ и представителям IT-сектора.
Поделиться новостью