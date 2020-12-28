Чинний президент США Дональд Трамп підписав "Акт про демократію, права людини і суверенітет Білорусі". Документ розширює повноваження американського лідера для введення санкцій у зв'язку з протестами проти режиму в Білорусі.

Зокрема, президент США зможе запровадити візові санкції проти будь-якого іноземця, який брав участь у фальсифікації виборів, переслідуванні активістів та журналістів у Білорусі. Про це інформує в телеграмі NEXTA Live. Дізнайтеся також Недільний марш та десятки затриманих: протести в Білорусі 27 грудня – фото, відео Основні пункти акту Він визнає Координаційну раду законним інститутом для участі в діалозі про мирну передачу влади й не визнає Лукашенка "обраним лідером Білорусі".

Закликає провести нові президентські і парламентські вибори відповідно до стандартів ОБСЄ.

Пропонує звільнити всіх політичних ув'язнених без жодних умов.

Підтримує прагнення білорусів до свободи віросповідання.

Надає допомогу в просуванні демократії та громадянського суспільства в Білорусі.

Заявляє, що США не визнають включення Білорусі до Союзної держави з Росією.

Вимагає від Сполучених Штатів стратегії по просуванню мовлення, свободи інтернету та доступу до інформації;

Декларує допомогу білоруським незалежним ЗМІ та представникам IT-сектора. Зверніть увагу! Схвалений Палатою представників Конгресу США "Акт про демократію в Білорусі" представив конгресмен Кріс Сміт. Він був одним з авторів документів про демократію у Білорусі в 2004, 2006 та 2011 роках.