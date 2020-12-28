Трамп підписав акт про демократію в Білорусі: що він передбачає
Чинний президент США Дональд Трамп підписав "Акт про демократію, права людини і суверенітет Білорусі". Документ розширює повноваження американського лідера для введення санкцій у зв'язку з протестами проти режиму в Білорусі.
Зокрема, президент США зможе запровадити візові санкції проти будь-якого іноземця, який брав участь у фальсифікації виборів, переслідуванні активістів та журналістів у Білорусі. Про це інформує в телеграмі NEXTA Live.
Дізнайтеся також Недільний марш та десятки затриманих: протести в Білорусі 27 грудня – фото, відео
Основні пункти акту
- Він визнає Координаційну раду законним інститутом для участі в діалозі про мирну передачу влади й не визнає Лукашенка "обраним лідером Білорусі".
- Закликає провести нові президентські і парламентські вибори відповідно до стандартів ОБСЄ.
- Пропонує звільнити всіх політичних ув'язнених без жодних умов.
- Підтримує прагнення білорусів до свободи віросповідання.
- Надає допомогу в просуванні демократії та громадянського суспільства в Білорусі.
- Заявляє, що США не визнають включення Білорусі до Союзної держави з Росією.
- Вимагає від Сполучених Штатів стратегії по просуванню мовлення, свободи інтернету та доступу до інформації;
- Декларує допомогу білоруським незалежним ЗМІ та представникам IT-сектора.
Поділитися новиною