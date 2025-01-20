Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как происходило подписание первых документов Трампом

После церемонии инаугурации и вступительной речи президент Дональд Трамп подписал ряд документов – от назначений до исполнительных распоряжений – во время церемонии подписания в Капитолии. Таким образом он официально принял переход власти.

Подписал указы Трамп в компании вице-президента Джей Ди Вэнса, жены Мелании Трамп, спикера Майк Джонсона и ряда других должностных лиц.

Дональд Трамп подписывает первые указы как 47 президент: смотрите видео

Ранее Джейсон Миллер, старший советник переходной команды Трампа-Вэнса, сообщил, что Трамп завершит и подпишет исполнительные распоряжения в Капитолии после инаугурации, а другие будут подписаны во время его выступления на сцене в Capital One Arena в тот же день.

Что пообещал принять Трамп

В ходе своей инаугурационной речи Дональд Трамп в очередной раз высказался относительно решений, которые он собирается принять как президент. В частности, республиканец объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой.

Все нелегальные иммигранты сразу будут задержаны, и мы начнем процесс возвращения миллионов и миллионов иностранцев-преступников туда, откуда они прибыли. Мы восстановим мою политику "Оставайтесь в Мексике"... Я пришлю военнослужащих на нашу южную границу для того, чтобы исправить захват нашей страны,

– заявил Трамп.

Кроме этого, новый президент США объявил "национальную чрезвычайную ситуацию в энергетике", чтобы увеличить добычу нефти и газа – и помочь снизить цены, что является одним из его ключевых предвыборных обещаний. "Мы будем бурить, крошечно, бурить", – заявил Трамп.

Также Дональд Трамп заявил, что на этой неделе закончит политику правительства, которое социально занимается вопросами расового и иного порядка. "С сегодняшнего дня, и это будет официальная политика нашей страны, есть только два пола, – женский и мужской", – сказал президент США.