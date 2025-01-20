Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як відбувалося підписання перших документів Трампом

Після церемонії інавгурації та вступної промови президент Дональд Трамп підписав низку документів – від призначень до виконавчих розпоряджень – під час церемонії підписання в Капітолії. Таким чином він офіційно прийняв перехід влади.

Підписав укази Трамп в компанії віцепрезидента Джей Ді Венса, дружини Меланії Трамп, спікера Майк Джонсона та низки інших посадовців.

Дональд Трамп підписує перші укази як 47 президент: дивіться відео

Раніше Джейсон Міллер, старший радник перехідної команди Трампа-Венса, повідомив, що Трамп завершить і підпише виконавчі розпорядження в Капітолії після інавгурації, а інші будуть підписані під час його виступу на сцені в Capital One Arena того ж дня.

Що пообіцяв ухвалити Трамп

У ході своєї інавгураційної промови Дональд Трамп вкотре висловився щодо рішень, які він збирається ухвалити як президент. Зокрема, республіканець оголосив надзвичайний стан на кордоні з Мексикою.

Всі нелегальні іммігранти одразу будуть затримані, і ми розпочнемо процес повернення мільйонів і мільйонів іноземців-злочинців туди, звідки вони прибули. Ми відновимо мою політику "Залишайтеся в Мексиці"… Я надішлю військовослужбовців на наш південний кордон для того, щоб виправити захоплення нашої країни,

– заявив Трамп.

Окрім цього, новий президент США оголосив "національну надзвичайну ситуацію в енергетиці", щоб збільшити видобуток нафти й газу – і допомогти знизити ціни, що є однією з його ключових передвиборчих обіцянок. "Ми будемо бурити, крихітко, бурити", – заявив Трамп.