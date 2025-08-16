В Беларуси пройдут российско-белорусские учения "Запад-2025" с 12 по 16 сентября, что не может не вызывать беспокойства у украинцев. Маневры в 2022 году привели к вторжению россиян в Украину с территории Беларуси.

Дональд Трамп 15 августа провел первый разговор с момента вступления на президентский пост в январе 2025 года с Александром Лукашенко. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак предположил в разговоре с Лукашенко 24 Каналом, говорили ли они о совместных военных учениях России и Беларуси.

Смотрите также Беларусь и Россия планируют отработать применение опасного оружия на учениях "Запад – 2025"

Был ли между Трампом и Лукашенко разговор об учениях "Запад-2025"?

"Нельзя исключать, что между Трампом и Лукашенко был разговор об учениях, но, вероятно, это не приоритетный вопрос. Возможно, американцы рассматривали вариант использовать Лукашенко для того, чтобы он каким-то образом повлиял на Владимира Путина", – подчеркнул Ступак.

Однако известно, по словам экс-сотрудника СБУ, что на Путина вообще нет влияния Лукашенко. Но американцы живут в своем вымышленном мире и считают, если он позвонит главе Кремля и расскажет, как его уважает, то Путин якобы станет к нему прислушиваться.

Также, по мнению Ступака, американцы рассматривают возможность снятия определенных санкций с Беларуси, и это может дать Лукашенко определенную субъектность – не более.

В то же время ведутся дискуссии о том, как могут пройти военные учения "Запад-2025" и не закончатся ли они новым вторжением россиян в Украину из Беларуси.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин еще раньше отметил, что для того, чтобы не накачивать общественное мнение и не провоцировать Запад, Беларусь приняла решение перенести учения вглубь территории страны.

Однако в Беларуси расстояние между границами с запада на восток и с юга на север – примерно 500 километров. То есть учения будут проводиться на расстоянии примерно 200 – 250 километров от границ со странами Балтии, с Польшей. Это буквально два – три часа на ходу,

– объяснил он.

Также, по словам Ивана Ступака, Беларусь будет проводить учения не там, где расположены плацдармы, а где есть линии обороны. Районы, где будут проходить определенные элементы маневров, есть в непосредственной близости к границам с Польшей, Литвой.

Напомним, что 15 августа Дональд Трамп провел телефонную беседу с Александром Лукашенко. Президент США заявил, что "имел замечательный разговор" с главой Беларуси. Также он поблагодарил Лукашенко за освобождение 16 заключенных и обсудил вопрос об освобождении еще 1300 заключенных. Кроме того, Трамп и Лукашенко коснулись встречи между США и Россией на Аляске и президент США подчеркнул, что "с нетерпением ожидает встречи с Лукашенко в будущем".