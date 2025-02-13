Особенно шокировало его заявление, в котором он сравнил Зеленского с Путиным, утверждая, что оба руководителя стремятся к завершению войны. Политолог Игорь Рейтерович прокомментировал 24 Каналу важнейшие моменты из телефонных разговоров.

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Об отождествлении России и СССР

Возвращение американского учителя и бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля и визит спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию могли стать факторами, которые побудили президента США Дональда Трампа позвонить Владимиру Путину раньше, чем украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Я не воспринимаю это как слабость со стороны Трампа, но есть один момент, который меня действительно раздражает. Это постоянные упоминания Трампа о Второй мировой войне в очень странном контексте,

– отметил политолог.

По его словам, Трамп не видит разницы между Россией и Советским Союзом, когда вспоминает о "миллионах жизней, потерянных Москвой в этой войне". Это выглядит так, будто он не понимает, что страна-агрессор сегодня – это не то же самое, что СССР.

"Он себя не в очень хорошем свете выставляет, когда ведет беседы на историческую тематику, в которой, учитывая это, не очень сильно разбирается", – пояснил Рейтерович.

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О сравнении Зеленского и Путина

Также, по его словам, после разговора с украинским президентом Трамп сравнил его с Путиным, утверждая, что оба хотят завершения войны.

Такое себе сравнение, что Путин хочет завершения войны. По крайней мере киевляне в ночь на 12 февраля могли это увидеть и услышать,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Трамп продолжает пытаться "играть на две стороны", и это не очень хорошо воспринимается. Ключевой задачей для Украины на Мюнхенской конференции будет доказать, что нет российско-украинской войны как межгосударственного конфликта с вопросами к двум сторонам, а есть агрессия России против суверенной страны.

"Европейцы уже это понимают, но Трамп, похоже, избегает этого очевидного тезиса. Сознательно, или бессознательно – сложно сказать", – подытожил он.

К слову, Трамп согласился с министром обороны Питом Гегсетом о том, что членстволенство Украины в НАТО – "маловероятно". Однако, он отметил, что США продолжат присылать помощь.