Об этом рассказал 24 Каналу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что Россия передала Марка Фогеля США как жест доброй воли. Однако обмен его на россиянина Винника является несопоставимым.

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Россия берет заложников

Американца Марка Фогеля задержали в России в 2021 году за хранение медицинской марихуаны и он был осужден на 14 лет лишения свободы.

Что касается Александра Винника, который является основателем криптобиржи, то его обвинили в отмывании не менее 4 миллиардов долларов.

Представьте их соразмерность: с одной стороны болван, провозил медицинскую марихуану, а с другой – человек, что отмыл огромную сумму,

– подчеркнул он.

Россия в 2022 году вернула в США американскую баскетболистку Бритни Грайнер, которая тоже была осуждена на 9 лет заключения за хранение наркотиков, а именно вейпа с гашишным маслом.

Как работает Россия – берет заложников, и ей неважно, какую статью Уголовного кодекса предъявить тому или иному иностранцу. Россияне задерживают этого человека, дают большой срок заключения и ждут, когда на горизонте в странах Западной Европы и в США появится человек, который представляет интерес для того, чтобы обменять его на этого заложника,

– объяснил экс-сотрудник СБУ.

Такой обмен между США и Россией, по его мнению, может привести к установлению определенных контактов между Россией и Соединенными Штатами Америки. Трамп, встретившись с освобожденным Фогелем, поблагодарил россиян за то, что они сделали.

Это может стать, как отметил экс-сотрудник СБУ, первым мостиком для налаживания взаимоотношений между Россией и США, и в течение нескольких месяцев эти отношения будут только закрепляться

Сейчас трудно сказать, как это отразится на нашей стране. однако эти отношения должны быть закреплены для того, чтобы Украина получила определенную основу для ведения мирных переговоров с россиянами,

– подчеркнул Иван Ступак.

Отметим, что политолог Олег Лесной обратил внимание на то, что Трамп говорит, что есть прогресс в переговорах, договаривается о возвращении гражданин США, а через несколько часов происходит очередной обстрел Киева россиянами. По мнению политолога, это возникает вопрос, действительно ли Трамп может о чем-то договориться с Путиным, ведь "российский диктатор продолжает играть свою "грязную" игру".