Особливо шокувала його заява, у якій він порівняв Зеленського з Путіним, стверджуючи, що обидва керівники прагнуть завершення війни. Політолог Ігор Рейтерович прокоментував 24 Каналу найважливіші моменти з телефонних розмов.

До теми Трамп подзвонив Путіну, а потім Зеленському: найважливіші заяви політиків

Про ототожнення Росії та СРСР

Повернення американського вчителя та колишнього співробітника посольства США Марка Фогеля та візит спецпредставника Стіва Віткоффа до Росії могли стати факторами, які спонукали президента США Дональда Трампа зателефонувати Владіміру Путіну раніше, ніж українському лідеру Володимиру Зеленському.

Я не сприймаю це як слабкість з боку Трампа, але є один момент, який мене справді дратує. Це постійні згадки Трампа про Другу світову війну в дуже дивному контексті,

– зазначив політолог.

За його словами, Трамп не бачить різниці між Росією та Радянським Союзом, коли згадує про "мільйони життів, втрачених Москвою у цій війні". Це виглядає так, ніби він не розуміє, що країна-агресорка сьогодні – це не те ж саме, що СРСР.

"Він себе не в дуже гарному світлі виставляє, коли веде бесіди на історичну тематику, в якій, з огляду на це, не дуже сильно розбирається", – пояснив Рейтерович.

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Про порівняння Зеленського та Путіна

Також, за його словами, після розмови з українським президентом Трамп порівняв його з Путіним, стверджуючи, що обидва хочуть завершення війни.

Таке собі порівняння, що Путін хоче завершення війни. Принаймні кияни у ніч на 12 лютого могли це побачити й почути,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Трамп продовжує намагатися "грати на дві сторони", і це не дуже добре сприймається. Ключовим завданням для України на Мюнхенській конференції буде доведення, що немає російсько-української війни як міждержавного конфлікту з питаннями до двох сторін, а є агресія Росії проти суверенної країни.

"Європейці вже це розуміють, але Трамп, схоже, уникає цієї очевидної тези. Чи свідомо, чи несвідомо – складно сказати", – підсумував він.

До слова, Трамп погодився із міністром оборони Пітом Гегсетом про те, що членство України у НАТО – "малоймовірне". Однак, він зазначив, що США продовжать надсилати допомогу.