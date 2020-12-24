Президент США Дональд Трамп ветировал оборонный бюджет США, ведь хочет неприятностей для Джозефа Байдена. Также этим шагом он показал, что ему "абсолютно безразлична" Украина.

Для Трампа важны только избиратели в США, а все остальные страны ему безразличны. Об этом заявил эксперт Борис Тизенгазузен в эфире 24 канала.

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По его словам, ветировав оборонный бюджет, действующий президент доказал, что выделить помощь для Украины его заставил Конгресс.

Байден довольно быстро разберется с этим, потому что выделение денег это все-таки было политикой Конгресса. То есть там проголосуют и эту помощь разморозят,

– заявил он.

Помилование от Трампа

Тизенгаузен заявил, что за время своей каденции Трамп "вытащил из тюрьмы всех, кого мог". В частности, говорится о Поле Манафорте, Майкле Флинне, Роджере Стоуне и Чарльзе Кушнере. По словам эксперта, некоторые из них были причастны к вмешательству в избирательные процессы в США.

"Флинн несколько раз лгал агентам ФБР, а Манафорта отпустили под домашний арест из-за COVID-19", – рассказал Тизенгаузен.

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Эксперт также отметил, что помилование Чарльза Кушнера непонятно, ведь он должен был отбывать срок за неуплату налогов, а это является "святым" процессом в США. Он предположил, что Трампу было безразлично, как к этому отнесется общество.

Это скорее дело о репутации, о каком-то моральном успехе отца Джареда Кушнера. Он теперь "чист" перед законом и обществом,

– отметил эксперт.

Тизенгаузен предположил, у Трампа могут возникнуть проблемы из-за производства, которое открыли в декабре 2020 года. Оно касается того, что некоторые помилования могли быть за деньги. Как отметил эксперт, сейчас по этому делу продолжается расследование.

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Тизенгаузен рассказал, что Трамп до сих пор не показал обществу свою декларацию. Как он рассказал, хоть это и не обязательно, но за последние 20 лет не было ни одного президента, который бы добровольно не показал этот документ.

Отношение Трампа к России

Эксперт отметил, что с начала избирательной кампании Трамп не скрывал своего дружелюбного отношения к России и Владимиру Путину.

"Вероятно, Трамп мечтает, как и в России, сажать или травить кого захочешь", – заявил Тизенгаузен.

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Эксперт также предположил, что у Трампа есть желание побыть "небольшим диктатором" и препятствовать работе СМИ, которые его критикуют.

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