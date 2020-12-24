Президент США Дональд Трамп ветував оборонний бюджет США, адже хоче неприємностей для Джозефа Байдена. Також цим кроком він показав, що йому "абсолютно байдуже" на Україну.

Для Трампа важливими є лише виборці у США, а на всі інші країни йому байдуже. Про це заявив експерт Борис Тизенгазузен в ефірі 24 каналу.

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За його словами, ветувавши оборонний бюджет, чинний президент довів, що виділити допомогу для України його змусив Конгрес.

Байден доволі швидко розбереться з цим, бо виділення грошей це все-таки було політикою Конгресу. Тобто там проголосують і цю допомогу розморозять,

– заявив він.

Помилування від Трампа

Тизенгаузен заявив, що за час своєї каденції Трамп "витягнув з в'язниці всіх, кого міг". Зокрема, мовиться про Пола Манафорта, Майкла Флінна, Роджера Стоуна та Чарльза Кушнера. За словами експерта, деякі з них були причетні до втручання у виборчі процеси в США.

"Флінн декілька разів брехав агентам ФБР, а Манафорта відпусти під домашній арешт через COVID-19", – розповів Тизенгаузен.

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Експерт також зазначив, що помилування Чарльза Кушнера є незрозумілим, адже він мав відбувати термін за несплату податків, а це є "святим" процесом у США. Він припустив, що Трампу було байдуже, як до цього поставиться суспільство.

Це швидше справа про репутацію, про якийсь моральний успіх батька Джареда Кушнера. Він тепер "чистий" перед законом та суспільством,

– наголосив експерт.

Тизенгаузен припустив, у Трампа можуть виникнути проблеми через провадження, яке відкрили у грудні 2020 року. Воно стосується того, що деякі помилування могли бути за гроші. Як зазначив експерт, наразі у цій справі триває розслідування.

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Тизенгаузен розповів, що Трамп досі не показав суспільству свою декларацію. Як він розповів, хоч це й не було обов'язково, але за останні 20 років не було жодного президента, який би добровільно не показав цей документ.

Ставлення Трампа до Росії

Експерт зазначив, що від початку виборчої кампанії Трамп не приховував своє приязне ставлення до Росії та Володимира Путіна.

"Ймовірно, Трамп мріє, як і в Росії, садити чи отруїти кого захочеш", – заявив Тизенгаузен.

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Експерт також припустив, що у Трампа є бажання побути "невеликим диктатором" і перешкоджати роботі ЗМІ, які його критикують.

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