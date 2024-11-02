Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Times of India. Бывший президент не останавливается ни перед чем, чтобы поддерживать имидж скандального. Например, он оскорбил латиноамериканцев, из-за чего нарвался на критику.

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Что сделал Трамп на митинге

Во время выступления в Милуоки микрофон работал плохо, поэтому люди начали кричать "Почините микрофон!" Кандидат прошелся по своей команде, ответственной за подготовку техники, пообещав побить их.

Трамп вынул микрофон, а затем продемонстрировал жесты, которые напомнили пользователям сети оральный секс. Так он якобы показал, что стойка с микрофонами низковата.

Я так разозлился, что просто киплю тут. Я надрываю себе задницу с этим дурацким микрофоном. Я разорвал себе левую руку. Теперь я собираюсь разорвать правую руку, и я также вырву свое проклятое горло из-за этих тупых людей. Представьте, что вы внимательно слушаете, а я вернусь с приличным микрофоном,

– сказал он.

Трамп со сцены делает непристойные жесты на митинге: смотрите видео

Как реагировала Камала Харрис и как люди восприняли жесты Трампа

В штабе Камалы Харрис прокомментировали ситуацию очень лаконично и емко. Там опубликовали видео с митинга Трампа, сопроводив его знаком вопроса.

Но в комментарии прибежали сторонники Трампа и начали защищать своего кумира:

Он высмеивает Камалу и то, как начиналась ее "карьера";

Он пародировал Камалу?

Это называется развлекаться с толпой;

Не могу дождаться дня голосования, чтобы учетную запись штаб-квартиры Харрис наконец-то можно было удалить.

Впрочем, были и едкие комментарии, которые касались самого Трампа (к слову, их на момент публикации значительно больше):

Он вспоминает свои встречи с Путиным.

Нам нужна его медицинская карта как можно быстрее!

А потом он спросил женщину в зале, где она живет...

Кажется, он очень хорошо владеет обоими жестами.

Я не могу это развидеть!

У меня глаза в крови от этого!

Какой странный мир... Дети закрывают глаза...

Что пишут в СМИ

NYT привело продолжение слов Трампа. Он и в дальнейшем обвинял свою команду.

Нет ничего хуже того, что я захожу вот так и наклоняюсь – вы заметили, я вот так наклонялся. И тогда все говорят: "Что-то не так с его спиной? Что, черт побери, не так с этим парнем?" Они говорят: "У него когнитивные и физические нарушения, с ним что-то не так". Все потому, что у меня там глупые ребята,

– высказался экс-президент.

А в колонке The Atlantic указали на опасность от Трампа.

"Я не знаю, сможет ли эта причудливая акция забрать голоса у Дональда Трампа. Кажется, ничто не может поколебать лояльность его электората. Избиратели Трампа решительно настроены свести к минимуму его ужасные выходки или даже вычеркнуть их из своей памяти", – сказано там.

Журналисты подчеркнули: менее чем за три месяца Трамп может завладеть кодами от ядерного арсенала Соединенных Штатов.