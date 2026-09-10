"Это разрушит демократию": что означает обещание Трампа раздать американцам по 5 тысяч долларов

Заявление Дональда Трампа о выплате по пять тысяч долларов всем взрослым американцам в случае победы республиканцев на выборах вызвало настоящий резонанс. Такое решение может иметь катастрофические последствия не только для США, но и для всего демократического мира.

Об этом заявил в беседе с 24 Каналом политолог Олег Саакян, подчеркнув, что подобные шаги американского политика являются признаком глубокой деградации институциональной системы США. По его мнению, такие действия откровенно подрывают сами основы и жизнеспособность мировой демократии.

Почему обещание Трампа опасно для демократии?

Саакян подчеркнул, что ситуация с обещанием денег выглядит ужасно со всех сторон, ведь именно так разрушаются фундаментальные институты. Трамп в данном случае является лишь инструментом и проявлением разложения нормативной базы Соединенных Штатов.

Трамп тем самым подрывает веру в способность демократии, ведь Соединенные Штаты на протяжении многих десятилетий были ее маяком. И поэтому вместе с этим серьезный удар под дых получают либеральные демократы во всем мире,

– отметил политолог.

Он добавил, что от подобных действий больше всего выигрывают авторитарные и недемократические режимы. Они используют это для собственной пропаганды, утверждая, что якобы демократические ценности в мире – лишь иллюзия.

Политолог оценил инициативу Трампа выплатить деньги американцам в случае победы республиканцев на выборах: смотрите видео

По мнению эксперта, подобные заявления не являются спонтанными и делаются исключительно на основе социологических исследований. Дональд Трамп использовал именно ту сумму, которую считает достаточной для покупки лояльности избирателей.

Этот "крючок" от Трампа может сработать в отношении части американцев. А другим объяснят, почему это вполне капиталистично. Такой шаг делается только тогда, когда есть результаты социологических исследований. И это говорит о том, что американец готов продаться именно за пять тысяч долларов,

– подчеркнул Олег Саакян.

Политолог отметил, что если бы социологические опросы показали, что американский избиратель готов продаться за две тысячи долларов, то Трамп с удовольствием положил бы три тысячи себе в карман, а две отдал бы обществу. Однако, как предположил он, социологические опросы показали, что пять тысяч – это как раз та сумма, за которую можно рассчитывать купить часть избирателей – большую, чем потерять из-за вульгарности такого шага.