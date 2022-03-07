Трамп считает, что бомбардировку нужно "спихнуть" на Китай, чтобы Россия и КНР начали воевать между собой.

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Мы должны забрать наши самолеты F-22, повесить на них китайский флаг и вынести дерьмо из России. И тогда мы скажем: "Китай сделал это, мы нет, это сделал Китай", а потом они начинают сражаться друг с другом, и мы сидим сложа руки и смотрим,

– пошутил Трамп.

Занудные комментаторы заметили, что F-22 – это тактический истребитель, а не бомбардировщик. Да и россияне сразу узнают самолеты США по дизайну. Но план все равно смешной.

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