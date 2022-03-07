Трамп вважає, що бомбардування потрібно "спихнути" на Китай, щоб Росія та КНР почали воювати між собою.

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Ми повинні забрати наші літаки F-22, повісити на них китайський прапор і винести лайно з Росії. І тоді ми скажемо: "Китай зробив це, ми ні, це зробив Китай", а потім вони починають битися один з одним, і ми сидимо склавши руки й дивимося,

– пожартував Трамп.

Занудні коментатори вже зауважили, що F-22 – це тактичний винищувач, а не бомбардувальник. Та й росіяни одразу впізнають літаки США за дизайном. Але план все одно кумедний.

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