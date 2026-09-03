Трамп хочет переименовать Ормузский пролив: какое странное название он предложил

Президент Дональд Трамп вновь удивляет своими заявлениями. На этот раз он предложил переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа".

Соответствующее предложение он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Почему Трамп хочет переименовать Ормузский пролив

Свою идею о переименовании Трамп объяснил тем, что Ормузский пролив якобы "находится под контролем Соединенных Штатов".

Теперь, когда он находится под контролем США, не стоит ли нам переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа"? Как и сама Америка, он станет "горячее", чем когда-либо прежде!

– заявил американский президент.

Впоследствии журналисты во время беседы в Белом доме поинтересовались, насколько серьезно Трамп относится к этой идее и как именно он собирается воплотить ее в жизнь.

"Я просто высказал эту идею", – кратко ответил президент США.

Напомним, что недавно Дональд Трамп уже "изменил" название озера Онтарио на " " – "озеро Америка". В Канаде поставили американского президента на место, отметив, что топоним происходит от слова "Ontari'io" на языке коренного народа вендатов и переводится как "озеро прекрасное, озеро большое".

Этому названию уже более 400 лет, поэтому оно появилось задолго до создания Канадской конфедерации или провозглашения независимости США.