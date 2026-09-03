Відповідну пропозицію він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Чому Трамп хоче перейменувати Ормузьку протоку

Свою ідею із перейменуванням Трамп пояснив тим, що Ормузька протока нібито "перебуває під контролем Сполучених Штатів".

Тепер, коли вона перебуває під контролем США, чи не варто нам перейменувати Ормузьку протоку на "протоку Трампа"? Як і сама Америка, вона стане "гарячішою", ніж будь-коли раніше!

– заявив американський президент.

Згодом журналісти під час спілкування у Білому домі поцікавилися, наскільки серйозно Трамп ставиться до цієї ідеї і як саме він зібрався її втілювати у реальність.

"Я просто висловив цю ідею", — коротко відповів президент США.

Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп уже "змінив" назву озера Онтаріо на "озеро Америка". У Канаді поставили американського президента на місце, зазначивши, що топонім походить від слова "Ontari'io" мовою корінного народу вендат і перекладається як "озеро прекрасне, озеро велике".

Цій назві вже понад 400 років, тож вона з'явилася задовго до створення Канадської конфедерації чи проголошення незалежності США.