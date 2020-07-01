Недавно США всколыхнул скандал: The New York Times опубликовали громкое расследование. В нем говорится о том, что русские платили талибам за убийства американских военных в Афганистане. Ряд фактов свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп мог знать об этом раньше.

Поэтому сейчас американцев интересует: как так получилось, что Трамп знал про российскую награду за головы солдат США, но никак не отреагировал. Об этом в видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале рассказал Иван Яковина.

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По его словам, сам американский президент предложил два варианта ответа. Сначала сказал, что разведданные были очень расплывчатыми, поэтому им нельзя было доверять.

А потом заявил, что разведка ему вообще ничего такого не докладывала, поэтому он был не в курсе сотрудничества РФ с боевиками. Почти сразу выяснилось, что оба оправдания – лживые,

– отметил Яковина.

Журналист объяснил: во-первых, американская разведка перехватила несколько российских перерасчетов талибам – деньги поступили именно за убийство солдат армии США.

Справка. "Талибан" – это радикальное террористическое исламистское движение суннитского направления. В ряде стран "Талибан" внесен в список террористических организаций, его деятельность запрещена.

"Во-вторых, по информации AP, президент США еще в 2019 году получил письменный доклад о том, что россияне оплачивают работу террористов в Афганистане. Проще говоря, Трамп прекрасно все знал", – убежден автор видеоблога.

И добавил: зато по неизвестным причинам президент США решил никак не реагировать на поддержку Путиным международных террористов, которые убивают американцев.

Скандал в США с участием Трампа: основное

The New York Times, ссылаясь на разведку США, сообщили о том, что русские платили талибам в Афганистане за убийства американских военных.

Соответствующую информацию сразу же передали президенту США Дональду Трампу. Впрочем, его оппоненты предполагают, что тот мог и раньше знать об этом.

В 2019 году в Афганистане убили 20 американских военных. В феврале 2020 года США объявили о полном выводе войск из этого государства.

В то же время Трамп накануне пообещал исключить "Талибан" из списка террористических организаций и даже встретиться с лидерами движения.

Смотрите полный выпуск видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 1 июля 2020: