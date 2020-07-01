Нещодавно США сколихнув скандал: The New York Times опублікували гучне розслідування. У ньому йдеться про те, що росіяни платили талібам за вбивства американських військових в Афганістані. Низка фактів свідчить про те, що президент Дональд Трамп міг знати про це раніше.

Тож зараз американців цікавить: як так вийшло, що Трамп знав про російську нагороду за голови солдатів США, але ніяк не відреагував. Про це у відеоблозі "Безумный мир" на 24 каналі розповів Іван Яковина.

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За його словами, сам американський президент запропонував два варіанти відповіді. Спочатку сказав, що розвіддані були дуже розпливчастими, тому їм не можна було довіряти.

А потім заявив, що розвідка йому взагалі нічого такого не доповідала, тому він був не в курсі співпраці РФ з бойовиками. Майже відразу з'ясувалося, що обидва виправдання – брехливі,

– наголосив Яковина.

Журналіст пояснив: по-перше, американська розвідка перехопила кілька російських перерахунків талібам – гроші надійшли саме за вбивство солдатів армії США.

Довідка. "Талібан" – це радикальний терористичний ісламістський рух сунітського напрямку. У низці країн "Талібан" внесено до списку терористичних організацій, його діяльність заборонено.



"По-друге, за інформацією AP, президент США ще в 2019 році отримав письмову доповідь про те, що росіяни оплачують роботу терористів в Афганістані. Простіше кажучи, Трамп прекрасно все знав", – переконаний автор відеоблогу.

Й додав: натомість з невідомих причин президент США вирішив ніяк не реагувати на підтримку Путіним міжнародних терористів, які вбивають американців.

Скандал у США за участі Трампа: основне

The New York Times, посилаючись на розвідку США, повідомили про те, що росіяни платили талібам в Афганістані за вбивства американських військових.

Відповідну іформацію одразу ж передали президенту США Дональду Трампу. Втім, його опоненти припускають, що той міг і раніше знати про це.

У 2019 році в Афганістані вбили 20 американських військових. У лютому 2020 року США оголосили про повне виведення військ з цієї держави.

Водночас Трамп напередодні пообіцяв виключити "Талібан" зі списку терористичних організацій та навіть зустрітися з лідерами руху.

Дивіться повний випуск відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 1 липня 2020: