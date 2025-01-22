Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Белого дома. Теперь существует только одна версия – англоязычная.

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Что известно при исчезновении испанского сайта Белого дома

Так, по состоянию на 22 января при попытке перейти на испаноязычную версию сайта Белого дома страница отображает ошибку "404". Также посередине некоторое время содержалась кнопка "GO HOME", которая перенаправляет пользователя на главную страницу. Однако текст на кнопке можно и как посыл к мексиканцам – мол, возвращайтесь к себе домой.

Как выглядела испанская страница Белого дома / фото 24 Канала

Интересно, что сейчас текст на кнопке отредактировали – он выглядит как "GO TO HOME PAGE".

Кроме того, были удалены испаноязычные страницы администрации президента США в социальных сетях.

Ранее, во время первого срока Трампа, испаноязычная версия сайта также была удалена. Однако ее возобновила администрация Джо Байдена в 2021 году. Сейчас же команда Трампа снова сделала ее недоступной.