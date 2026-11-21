В США расследуют очередной предполагаемый взлом систем Федерального бюро расследований. Дональд Трамп увидел в этом инциденте неожиданную возможность – американский президент предположил, что хакерская атака может помочь ему узнать что-то новое о делах, которые он годами называет политическими "аферами".

Об этом Трамп заявил в телефонном интервью Fox News. О расследовании кибератаки сообщает также CNN.

Что Трамп сказал о взломе базы данных ФБР?

Комментируя вероятное проникновение хакеров в Национальный центр информации о преступности (NCIC), Дональд Трамп заявил, что не одобряет подобных инцидентов. В то же время он предположил, что взлом может иметь и неожиданные последствия.

Скажу, что это плохо – мне это не нравится. Но, возможно, мы узнаем вещи, о которых никогда бы не узнали иначе, ведь, знаете, у нас была эта афера "Россия, Россия, Россия",

– сказал президент США.

Трамп также упомянул о якобы имевших место фальсификациях на выборах и других делах, которые он считает политически мотивированными. При этом он не привел доказательств своих утверждений и не объяснил, каким образом взлом криминальной базы данных ФБР мог бы раскрыть информацию по этим вопросам.

По данным CNN, во время интервью американский президент также намекнул на возможность получить сведения о его телефонном разговоре с Владимиром Зеленским в 2019 году. Тогда Трампа обвиняли в давлении на украинского президента с требованием расследовать дело Джо Байдена, что в конечном итоге привело к первому импичменту американского лидера.

Что известно о кибератаке на ФБР?

Федеральное бюро расследований США расследует вероятное проникновение хакеров в Национальный центр информации о преступности. Об этом CNN сообщили два источника, знакомые с ходом расследования.

База NCIC является важным инструментом для правоохранительных органов по всей стране. Она обеспечивает обмен информацией между федеральными, штатными и местными органами, в частности в отношении ордеров на арест, разыскиваемых лиц и проверки биографических данных.

Это уже второй известный инцидент, связанный с кибербезопасностью систем ФБР за последние месяцы. В сентябре хакерская группировка ShinyHunters атаковала сайт с вакансиями бюро и получила доступ к конфиденциальным персональным данным сотрудников.

Само расследование последнего инцидента происходит на фоне ряда проблем с цифровой инфраструктурой США. В последнее время сообщалось о сбоях в работе банков, Агентства национальной безопасности и системы управления воздушным движением.

В ФБР не сразу ответили на запрос CNN о комментарии. Пока публично не сообщалось, кто стоит за последней атакой и какие именно данные могли оказаться под угрозой.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно критиковал американские спецслужбы из-за расследования российского вмешательства в выборы 2016 года и возможных связей его предвыборной кампании с Москвой. Президент США до сих пор называет это расследование политической атакой.