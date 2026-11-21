Про це Трамп сказав у телефонному інтерв'ю Fox News. Про розслідування кібератаки повідомляє також CNN.

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Що Трамп сказав про злам бази даних ФБР?

Коментуючи ймовірне проникнення хакерів до Національного центру інформації про злочинність (NCIC), Дональд Трамп заявив, що не схвалює подібних інцидентів. Водночас він припустив, що злам може мати й несподівані наслідки.

Скажу, що це недобре – мені це не подобається. Але, можливо, ми дізнаємося речі, про які ніколи б не дізналися інакше, адже, знаєте, у нас була ця афера "Росія, Росія, Росія"– сказав президент США.

Трамп також згадав нібито фальсифікації на виборах та інші справи, які він вважає політично вмотивованими. При цьому він не навів доказів своїх тверджень і не пояснив, яким чином злам кримінальної бази ФБР міг би розкрити інформацію про ці питання.

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За даними CNN, під час інтерв'ю американський президент також натякнув на можливість отримати відомості про його телефонну розмову з Володимиром Зеленським у 2019 році. Тоді Трампа звинувачували в тиску на українського президента з вимогою розслідувати справу Джо Байдена, що зрештою призвело до першого імпічменту американського лідера.

Що відомо про кібератаку на ФБР?

Федеральне бюро розслідувань США розслідує ймовірне проникнення хакерів до Національного центру інформації про злочинність. Про це CNN повідомили два джерела, обізнані з перебігом розслідування.

База NCIC є важливим інструментом для правоохоронців по всій країні. Вона забезпечує обмін інформацією між федеральними, штатними та місцевими органами, зокрема щодо ордерів на арешт, розшукуваних осіб та перевірки біографічних даних.

Це вже другий відомий інцидент із кібербезпекою систем ФБР за останні місяці. У вересні хакерське угруповання ShinyHunters атакувало сайт із вакансіями бюро та отримало доступ до конфіденційних персональних даних співробітників.

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Саме розслідування останнього інциденту відбувається на тлі низки проблем із цифровою інфраструктурою США. Останнім часом повідомлялося про збої в роботі банків, Агентства національної безпеки та системи управління повітряним рухом.

У ФБР не одразу відповіли на запит CNN щодо коментаря. Наразі публічно не повідомляли, хто стоїть за останньою атакою та які саме дані могли опинитися під загрозою.

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово критикував американські спецслужби через розслідування російського втручання у вибори 2016 року та можливих зв'язків його кампанії з Москвою. Президент США й досі називає це розслідування політичною атакою.