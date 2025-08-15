Встреча Путина и Трампа на Аляске: онлайн-трансляция саммита
- Вскоре начнется встреча Путина и Трампа на Аляске пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
- На встрече будут присутствовать ключевые представители обеих делегаций, включая вице-президента США и министра иностранных дел России.
На Аляске вечером 15 августа по киевскому времени пройдет встреча Путина и Трампа. Она пройдет на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Что сейчас происходит в Анкоридже, где встречаются российский и американский президент, показывает 24 Канал.
Как проходит саммит Путина и Трампа на Аляске?
Встреча российской и американской делегаций планировалась по формуле "5 на 5".
В Анкоридже, кроме Трампа, также будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент.
А Кремль, кроме Путина, представят министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник диктатора Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Место на базе Эльмендорф-Ричардсон, где ожидаются самолеты президентов России и США, обустроили. В частности там расстелили красную дорожку и установили большую надпись "Аляска – 2025". Судно Владимира Путина уже приземлилось в США.
К слову, в Белом доме ранее замечали, что Трамп хочет посмотреть Путину в глаза и попытаться остановить войну в Украине дипломатическим путем.